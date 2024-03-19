Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:52, 19 марта 2024Среда обитания

Стало известно о подлежащем разделу жилье блогерши Лерчек

Блогерша Валерия Чекалина после развода будет делить жилье за почти 160 млн руб.

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российская блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, после развода с мужем Артемом Чекалиным будет делить жилье общей стоимостью почти 160 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

У супругов две элитные квартиры в столице. Одна находится на Серпуховском Валу и стоит 70 миллионов рублей, другая расположена на улице Архитектора Щусева (в жилом комплексе «Зиларт») — ее оценивают в 50 миллионов рублей.

Помимо этого, у Чекалиных есть земельный участок площадью 5616 квадратных метров в Одинцовском районе Московской области. Недвижимость расположена на территории поселка Agalarov Estate, там сейчас строится частный дом.

Вместе с этим блогеры в процессе развода будут делить элитный автопарк общей стоимостью примерно 50 миллионов рублей. Чекалины владеют BMW X5, Porsche Cayenne, Mercedes-Benz AMG и Mercedes-Benz GLS 400.

Ранее стало известно, что блогерша Валерия Чекалина подала на развод с мужем после 12 лет брака. Известно, что заявление поступило в суд 15 марта. На 25 марта супругам назначили беседу.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны заявило об ударах бомбами по украинской ДРГ у границы с Россией

      Появились кадры поражения украинской ДРГ на границе с Белгородской областью

      Путин заявил о провале попыток прорыва диверсантов через границу России

      В Латвии пожелали России стратегического поражения на Украине

      Российская авиакомпания не накормила пассажиров и была оштрафована

      Глава Пентагона пообещал помочь Киеву фразой «США не позволят Украине пасть»

      Боррель заявил о планах закупать оружие ВСУ за счет доходов с российских активов

      Число пострадавших при обстреле Белгородской области выросло

      Раскрыта 86-летняя загадка биологии

      В Дании выступили против участия в турнирах российских киберспортсменов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше