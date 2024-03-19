Стало известно о подлежащем разделу жилье блогерши Лерчек

Блогерша Валерия Чекалина после развода будет делить жилье за почти 160 млн руб.

Российская блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, после развода с мужем Артемом Чекалиным будет делить жилье общей стоимостью почти 160 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

У супругов две элитные квартиры в столице. Одна находится на Серпуховском Валу и стоит 70 миллионов рублей, другая расположена на улице Архитектора Щусева (в жилом комплексе «Зиларт») — ее оценивают в 50 миллионов рублей.

Помимо этого, у Чекалиных есть земельный участок площадью 5616 квадратных метров в Одинцовском районе Московской области. Недвижимость расположена на территории поселка Agalarov Estate, там сейчас строится частный дом.

Вместе с этим блогеры в процессе развода будут делить элитный автопарк общей стоимостью примерно 50 миллионов рублей. Чекалины владеют BMW X5, Porsche Cayenne, Mercedes-Benz AMG и Mercedes-Benz GLS 400.

Ранее стало известно, что блогерша Валерия Чекалина подала на развод с мужем после 12 лет брака. Известно, что заявление поступило в суд 15 марта. На 25 марта супругам назначили беседу.