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04:27, 19 марта 2024Мир

Стало известно о трудностях Трампа с получением залога для обжалования приговора

NBC: Дональд Трамп не может получить залог для обжалования приговора суда
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Alyssa Pointer / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп не смог найти страховую компанию, согласную выплатить ему залог в размере 464 миллионов долларов для апелляции по делу о мошенничестве. О трудностях политика с получением залога для обжалования приговора сообщает NBC.

Ожидается, что бывший глава Белого дома и его компания должны внести залог полностью до следующей недели, чтобы генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс не смогла взыскать долг, пока политик подает апелляцию. Адвокаты Трампа утверждают, что обеспечение залога на всю сумму «практически невозможно». Команда бывшего американского лидера безуспешно обращалась к 30 компаниям-поручителям через четырех брокеров.

В феврале суд в Нью-Йорке обязал экс-президента США выплатить 454 миллиона долларов по гражданскому делу о мошенничестве. Уточняется, что указанная сумма включает в себя проценты за период до вынесения судебного решения.

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      Марина Совина
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