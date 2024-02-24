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07:33, 24 февраля 2024Мир

От Трампа потребовали сотни миллионов долларов по делу о мошенничестве

NBC: от Трампа потребовали $454 млн по делу о мошенничестве
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Суд в Нью-Йорке обязал экс-президента США Дональда Трампа выплатить 454 миллиона долларов по гражданскому делу о мошенничестве. Об этом сообщает телекомпания NBC со ссылкой на постановление суда.

Уточняется, что указанная сумма включает в себя проценты за период до вынесения судебного решения.

16 февраля суд Нью-Йорка признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве, его обязали выплатить штраф в 355 миллионов долларов. Помимо этого, ему запрещено занимать руководящие должности в любой компании в штате Нью-Йорке на протяжении трех лет. Трампа также лишили права запрашивать кредиты в банках штата.

Кроме того, виновными признали двух сыновей Трампа — Дональда и Эрика, их обязали выплатить по четыре миллиона долларов.

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      Юлия Мискевич
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