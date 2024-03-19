Стало известно о взрыве на российском промысловом судне в Балтийском море

Shot: под Калининградом на борту траулера «Капитан Лобанов» произошел взрыв

В Калининградской области на борту российского промыслового судна «Капитан Лобанов» произошел взрыв. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По информации издания, утром загруженный рыбой траулер вышел в Балтийское море из города Светлый и направился в Балтийск. На борту находились семь человек. В промежутке между 10:00 и 11:00 (9:00 и 10:00 по Москве) на корабле произошел взрыв, причина которого пока неизвестна. В результате начался пожар. Экипаж не смог потушить возгорание и в 10:50 (9:50 по Москве) подал сигнал бедствия.

Как пишет канал, на место происшествия прибыли экстренные службы. Одного из моряков спасти не удалось, судьба еще двоих уточняется.

В свою очередь, Baza сообщила в Telegram, что корабль затонул в 10-мильной зоне от побережья Калининградской области.

Утром 19 марта руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков заявил, что на борту «Капитана Лобанова» произошел пожар. Он сообщил о наличии пострадавших, однако других подробностей не привел. Информация о том, что судно затонуло, пока не подтверждена.

Ранее, в декабре 20223 года, в Сахалинской области у берега острова Шикотан загорелось рыболовецкое судно «Ольховатка». Площадь пожара составила 24 квадратных метра. Члены экипажа не пострадали.