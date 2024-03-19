Стало известно об оттоке военных из европейских армий

Politico: европейские государства столкнулись с оттоком кадровых военных

Ряд европейских государств столкнулись с проблемой оттока кадровых военных из вооруженных сил (ВС). Об этом пишет Politico.

Как пишет издание, на прошлой неделе министр обороны Франции Себастьян Лекорню представил доклад о возможных мерах поощрения действующих солдат. Также отмечается, что за 2023 год численность бундесвера в Германии сократилась на 1,5 тысячи человек, до 181,5 тысячи военнослужащих.

«На встречах НАТО мы часто говорим об оборудовании, но теперь мы также говорим об уровне удержания военных [в рядах вооруженных сил]», — заявил Лекорню. По его мнению, проблема характерна для всех европейских государств без всеобщей воинской повинности. Как отмечают журналисты, численность ВС Великобритании также ежегодно сокращается на 1,1 тысячи человек, несмотря на передачу правительством рекрутирования в ведения частной компании Capita.

Ранее издание заявило о возможном возвращении всеобщей воинской повинности в Европе. Как отмечается, страны Европы вынуждены восстанавливать свои силы в связи с конфликтом на Украине.