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09:25, 19 марта 2024Мир

Стало известно о возможном возвращении всеобщей воинской повинности в Европе

Politico: ряд стран ЕС рассматривают возвращение всеобщей воинской повинности

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Ряд стран Европейского союза (ЕС) рассматривают возвращение всеобщей воинской повинности как возможный способ борьбы с нехваткой личного состава в вооруженных силах. Об этом сообщает Politico.

В связи военным конфликтом на Украине страны Европы вынуждены восстанавливать свои силы. Хорватия рассматривает вопрос о возвращении всеобщей воинской повинности. Дания, в свою очередь, планирует расширить ее за счет призыва женщин.

Германия, отменившая воинскую повинность в 2011 году, также обсуждает вопрос о введении обязательной службы для своих граждан из-за нехватки личного состава в вооруженных силах. Согласно годовому отчету, представленному парламенту Германии, в 2023 году бундесвер покинут около 1 537 солдат, что приведет к сокращению его численности до 181 514 человек.

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Во Франции, в свою очередь, намерены не столько набирать новых солдат, сколько убеждать действующих военнослужащих не увольняться, сделав военную службу более привлекательной для граждан.

«На встречах НАТО мы часто говорим об оборудовании, но теперь мы также говорим об уровне удержания военных [в рядах вооруженных сил]», — цитирует издание министра Вооруженных сил Франции Себастьена Лекорню.

5 марта Еврокомиссия выделила полтора миллиарда евро на развитие оборонной промышленности ЕС после того, как глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что оборонная отрасль в странах Евросоюза испытывает острую нехватку финансирования.

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      Елизавета Мытарева
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