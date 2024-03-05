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14:47, 5 марта 2024Мир

ЕС признал нехватку финансирования в оборонной отрасли

Глава евродипломатии Боррель: оборонной отрасли в ЕС не хватает финансирования

Фото: Yves Herman / Reuters

Оборонная отрасль в странах Европейского союза (ЕС) испытывает острую нехватку финансирования, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Его цитирует ТАСС.

«Сегодня нам не хватает не производственной мощности, а финансирования. Финансирование фундаментально важно. Нам нужно финансирование, чтобы ответить на существующий спрос», — признал глава евродипломатии.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала станы ЕС увеличить расходы на производство вооружений на своей территории ради защиты собственного суверенитета. «В основе должен лежать простой принцип: Европа должна тратить больше, тратить лучше, тратить по-европейски», — сказала чиновница.

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      Глеб Бажуткин
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