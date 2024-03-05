Еврокомиссия выделила полтора миллиарда евро на оборонную промышленность ЕС

Еврокомиссия выделила 1,5 миллиарда евро на оборонную промышленность ЕС

Еврокомиссия (ЕК) выделила полтора миллиарда евро на финансирование оборонной промышленности Европейского союза. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте ЕК.

«На Программу развития оборонной промышленности, которая рассчитана на 2025–2027 годы, будет выделено 1,5 миллиарда евро из бюджета ЕС, она будет ориентирована на нужды достижения высоких технологий военной промышленности», — говорится в документе.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что оборонная отрасль в странах Евросоюза испытывает острую нехватку финансирования.

До этого глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала ЕС увеличить расходы на производство вооружений на своей территории. «В основе должен лежать простой принцип: Европа должна тратить больше, тратить лучше, тратить по-европейски», — сказала она.