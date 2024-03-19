Стая диких обезьян искусала туристку в Китае

The Mirror: стая обезьян напала на туристку на горе Угун в Китае

Стая диких обезьян напала на туристку в Китае и искусала ее. Об этом сообщает The Mirror.

Инцидент произошел на горе Угун в китайской провинции Цзянси. Пострадавшая отправилась туда в составе организованной группы, однако спустя полчаса после начала пути им встретились пять макак. Животные напали на туристов, больше всего ран получили женщина и ее друг.

Их отвезли в больницу. Местные власти объяснили, что макаки недавно спустились с горы вниз из-за погодных условий.

Ранее собака динго укусила немецкого туриста за ногу и загнала его на капот автомобиля на австралийском острове Кгари. Мужчина находился на острове вместе с другими туристами. Дикий зверь появился, когда они остановились у ручья.

