Стилисты перечислили самую модную обувь на весну

Стилист Семара Габриэль назвала кроссовки-балетки самыми модными на весну

Стилисты Семара Габриэль и Джарра Вебстер перечислили самую модную обувь на весну. Соответствующая публикация появилась на сайте издания Business Insider.

В первую очередь эксперты отметили кроссовки-балетки, оформленные специальной подошвой для бега и кожаными ремешками вместо шнурков. Также они выделили классические мужские туфли и мюли (обувь на небольшом каблуке и без задника — прим. «Ленты.ру»)

Кроме того, актуальными остаются берцы и обувь на танкетке, которые были особенно популярны в 2010 году. «Столько лет спустя туфли на танкетке вернулись. Они удобны в носке и отлично подходят для весны и лета», — отметила Габриэль.

Среди прочего, в настоящем сезоне рекомендуется обратить внимание на сабо (обувь без задника, выполненная из дерева и кожи — прим. «Ленты.ру»), туфли на шпильке и борцовки. «Эти борцовские кроссовки начала 2000-х годов от таких брендов, как Adidas, Puma и Reebok, очень красивы. Они обеспечивают комфорт, и я даже видела, как женщины их сочетали с повседневными образами», — рассказала Вебстер.

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