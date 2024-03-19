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15:12, 19 марта 2024Наука и техника

Обнаружена новая причина рака желудка

Cell: обычно безвредные бактерии могут вызывать рак желудка

Фото: Sergey Bulkin / Globallookpress.com

Ученые Наньянского технологического университета Сингапура (NTU Singapore) и Китайского университета Гонконга (CUHK) обнаружили, что обычно безвредные бактерии, обитающие в человеческом организме, могут стать причиной рака желудка. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

Известно, что бактерии Streptococcus anginosus существуют наряду с другими микробами во рту, горле, кишечнике и других слизистых оболочках. Иногда они могут вызывать легкие инфекции, такие как боль в горле и кожные инфекции. У пациентов с сопутствующими заболеваниями или ослабленной иммунной системой бактерии могут привести к более серьезным инфекциям, которые могут поразить сердце и мозг.

В новой работе было показано, что S.anginosus участвует в инфекциях желудка у мышей, которые вызывают повреждение клеток, способствующих развитию рака. Сюда входит воспаление желудка, при котором раздражается слизистая оболочка, и некоторые клетки могут постепенно трансформироваться в раковые клетки.

Разрушение белка, необходимого для взаимодействия бактерий с клетками слизистой оболочки желудка, снижает способность S. anginosus вызывать развитие раковых опухолей.

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      Александр Еникеев
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