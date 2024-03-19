Обнаружен самый массивный суперкластер галактик

The Astrophysical Journal: обнаружено новое массивное сверхскопление галактик

Международная группа астрономов обнаружила множество сверхскоплений во Вселенной, в том числе массивное Сверхскопление Эйнасто. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal.

Сверхскопления или суперкластеры представляют собой крупнейшие скопления галактик во Вселенной. Ученые идентифицировали 662 сверхскопления с помощью нового алгоритма для анализа каталога из более чем сотни тысяч галактических групп и скоплений. Типичная масса сверхскоплений в шесть миллионов миллиардов раз превышает массу Солнца, а средний размер составляет 200 миллионов световых лет.

Сверхскопление Эйнасто, самое массивное из обнаруженных, расположено на расстоянии около трех миллиардов световых лет от Земли. Эта колоссальная структура содержит массу, эквивалентную примерно 26 миллионам миллиардов Солнц. Размер сверхскопления составляет 360 миллионов световых лет.

Хотя сверхскопления содержат значительную массу, она распределена по не менее значительному объему. Это приводит к тому, что в среднем они не такие плотные по сравнению с галактиками. Однако их плотность достаточна, чтобы гравитация могла влиять на движение как обычной материи внутри сверхскопления, так и темной материи.

Астрономы также продемонстрировали, что галактики внутри сверхскоплений демонстрируют более низкую скорость расширения по сравнению с общей скоростью расширения Вселенной. Это объясняется гравитационным притяжением, которое тем не менее недостаточно велико, чтобы превратить сверхскопления в гравитационно-связанную систему.