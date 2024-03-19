Священник домогался туристки у храма в Индии и пошел под суд

Священника приговорили к тюрьме за домогательства к туристке у храма в Индии

Индийский священник пошел под суд за домогательства к туристке из Швеции. Подробностями истории поделилось издание The Times of India.

Уточняется, что в понедельник, 18 марта, Кундан Махапатра был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения. По данным комиссариата полиции, этот судебный процесс стал самым быстрым в штате Одиша: обвиняемый был привлечен к ответственности через 28 дней с момента совершения преступления.

В материалах суда говорится, что 24-летний Махапатра домогался 28-летней шведки, которая наняла его в качестве гида, у храма Лингарадж в городе Бхубанешвар, Индия. На следующий день священник был арестован и до сих пор находится под стражей.

«Мы уделили этому деликатному делу первостепенное внимание и быстро завершили расследование. Адвокат обвинения привел обоснования в суде, и был вынесен обвинительный приговор», — отметил комиссар полиции Санджиб Панда.

В источнике говорится, что Махапатру уже ранее арестовывали по подозрению в вымогательстве денег у туриста. Полиция запретила ему оказывать какие-либо услуги в храме.

В сентябре 2023 года женщина стала жертвой группового изнасилования у храма Гатарани в штате Чхаттисгарх. Злоумышленники утащили ее в лес, где надругались над ней и украли деньги.

