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12:08, 19 марта 2024Ценности

Сын Стивена Сигала женился на российской модели

Сын Стивена Сигала Доминик женился на российской модели Айрин Даниловой в Москве

Фото: @danilova.ri

Сын американского актера Стивена Сигала Доминик тайно женился на российской модели в Москве. Об это пишет «СтарХит».

Закрытая церемония бракосочетания состоялась в воскресенье, 17 марта, в Барвихе. На размещенных фото запечатлены влюбленные, а также родители невесты и отец жениха. 34-летний Сигал одет в черный классический костюм с галстуком-бабочкой. 29-летняя Айрин Данилова, в свою очередь, выбрала белое платье, оформленное глубоким декольте и облегающими рукавами.

«Стивен очень тепло общался со всеми, подарил невестке красивый букет роз. Выбор сына он, определенно, одобряет», — рассказал анонимный источник журналистам портала.

Об отношениях сына Стивена Сигана с российской моделью стало известно в марте прошлого года. Айрин Данилова обрела широкую популярность после того, как завоевала титул «Краса России» в 2015 году.

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      Мария Винар
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