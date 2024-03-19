Названа доля готовых выполнять тестовое задание при трудоустройстве россиян

«Авито Работа»: 48 процентов россиян готовы выполнять тестовые задания

Аналитики платформы «Авито Работа» опросили 10 тысяч россиян и назвали долю специалистов, готовых выполнять тестовое задание при трудоустройстве. Они также выяснили, какое время соискатели считают оптимальным для его выполнения. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

По данным опроса, большинство респондентов (48 процентов) готовы выполнять тестовое задание и понимают важность этого этапа трудоустройства. Больше всего таковых среди работников сферы рекламы, маркетинга и PR (60 процентов), банков и инвестиций (58), юриспруденции (55), IT, интернета и телекома (54), онлайн-торговли (51).

При этом 23 процента опрошенных признались, что готовы выполнить тестовое задание только при условии, если оно не будет слишком объемным, а восемь процентов — если эта работа для них очень важна. Только шесть процентов россиян не готовы тратить время на тестовое задание и не считают его важным этапом при устройстве на работу. Среди респондентов оказались и те, чья сфера деятельности не подразумевает тестовых заданий (таковых девять процентов).

Большинство россиян (53 процента) готовы потратить на выполнение тестового задания от одного до двух часов. Количество желающих потратить от двух до трех часов составляет 18 процентов, от трех до четырех часов — семь процентов, а от четырех до пяти часов — три процента. Больше пяти часов на тестовое задание готовы выделить семь процентов респондентов.

Ранее основатель «Школы карьерного менеджмента» и президент Ассоциации карьерных консультантов Айгюн Курбанова назвала профессии, которые будут особенно востребованы у работодателей в 2024 году. В числе прочих HR-эксперт назвала специалистов по продажам, найму, искусственному интеллекту.

