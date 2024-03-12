Россиянам назвали самые востребованные в 2024 году профессии

HR-эксперт Курбанова: в 2024 году будут востребованы специалисты по продажам

Основатель «Школы карьерного менеджмента» и президент Ассоциации карьерных консультантов Айгюн Курбанова назвала профессии, которые будут особенно востребованы у работодателей в 2024 году. Эксперт рассказала «Ленте.ру», на какие вакансии находящимся в поиске работы россиянам стоит обратить внимание.

Специалисты по продажам

«Эти специалисты важны компаниям и в спокойные, и в турбулентные времена. В кризисные периоды специалисты по продажам — те люди, без которых компания не сможет существовать. Главная задача бизнеса — получение прибыли, а продажники приводят клиентов, на которых компания зарабатывает», — объяснила Курбанова.

При этом она подчеркнула, что сфера продаж имеет низкий порог входа и требует от соискателя в первую очередь обладание необходимыми компетенциями. «Но вместе с тем найти эффективного специалиста, который не выгорает и которому действительно интересно то, чем он занимается, не так просто. Поэтому текучка кадров на этой позиции высокая, а в некоторых компаниях вакансии не закрываются даже с полностью укомплектованным отделом продаж», — добавила эксперт.

Специалисты по найму

Специалист рассказала, что в 2024 году российский рынок труда будет продолжать испытывать дефицит кадров.

Поэтому востребованными будут люди, способные найти подходящих кандидатов. Во-первых, это рекрутеры. Отделы подбора персонала в компаниях будут увеличиваться, так как нагрузка на них сохранится: нужно будет закрывать большое количество позиций. Во-вторых, это HR-маркетологи — специалисты, которые с помощью маркетинговых инструментов могут расширить воронку кандидатов Айгюн Курбанова основатель «Школы карьерного менеджмента» и президент Ассоциации карьерных консультантов

Инженеры и технологи

Востребованность таких специалистов, по словам Курбановой, определяет тренд деглобализации. «Компании развивают производство внутри страны. Тренд особенно очевиден в самолето- и машиностроении. Именно поэтому будут цениться инженеры и технологи, ведь их экспертиза — разработка производственных мощностей, которые сейчас необходимы внутри страны», — подчеркнула Курбанова.

Специалисты по ИИ

«До восстания машин пока далеко, но люди, которые могут грамотно и четко сформулировать задачу для искусственного интеллекта, на вес золота. Раньше автоматизация в компаниях помогала в основном с аналитикой, а сегодня она нужна для экономии на человеческих ресурсах: можно нанять двух специалистов вместо десяти, если каждый из них умеет грамотно составлять промты (запросы — прим. «Ленты.ру») для ChatGPT и его российских аналогов», — рассказала специалист.

Аналитики

На фоне дефицита кадров важно заниматься повышением производительности труда. Для этого нужны продуктовые и бизнес-аналитики: эти специалисты владеют всеми нужными инструментами, необходимыми для анализа процессов внутри компании. Именно они могут подсказать, что можно оптимизировать, какие цепочки согласований сократить, а какие шаги пользователя упростить Айгюн Курбанова основатель «Школы карьерного менеджмента» и президент Ассоциации карьерных консультантов

Специалисты по слиянию и поглощению

Как рассказала Курбанова, работодатели становятся все больше заинтересованными в специалистах с подобной экспертизой на фоне роста сделок, в рамках которых российские компании покупают решившие уйти с рынка иностранные компании.

«Кроме того, в этой ситуации необходимы люди, которые точно знают, как собрать два коллектива с противоположной корпоративной культурой в один. Например, нужно "поженить" челябинских мужчин с завода и команду, которая много лет существовала в европейской культуре белоснежных улыбок. Задача не из простых, но грамотные директора по персоналу точно справятся», — объяснила собеседница «Ленты.ру».

Топ-менеджеры

«В изменившихся реалиях во всех сферах бизнеса сегодня много тех, кто остается в прострации. В этот период часто начинают "сверху". Компаниям нужны руководители, которые смогут быстро адаптироваться и будут стрессоустойчивыми. Первыми на смену — коммерческие директора, директора по логистике и закупкам», — заключила эксперт.

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