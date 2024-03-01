Названы вакансии с самой большой зарплатой в России

В топ высокооплачиваемых вакансий попали няня, токарь и травматолог-ортопед

Аналитики сервиса «Зарплата.ру» составили топ вакансий с самой большой зарплатой в России. В списоке оказались няня, токарь и травматолог-ортопед. Копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

На первой строчке списка оказалась вакансия травматолога-ортопеда в Нижнем Новгороде. Сотрудника ищут в медицинский центр лечения позвоночника и суставов, зарплата — 300 тысяч рублей в месяц. Врачу нужно будет принимать пациентов, проводить лечение и вести документацию.

Еще одна вакансия с большой зарплатой — няня для семьи с отцом и двумя детьми. Указано, что они находятся в постоянных разъездах и их нужно будет сопровождать. Няне нужно будет не только решать бытовые проблемы, но и искать квартиры, гостиницы и рестораны, а также подбирать тренеров и репетиторов и организовывать досуг детей. Зарплата — 250 тысяч рублей в месяц.

Топ-3 закрывает предложение из Самары. Там на ставку в 240 тысяч рублей в месяц ищут наладчика станков и манипулятора с программным оборудованием. В обязанности сотрудника входят выполнение необходимых расчетов, связанных с наладкой станков, установка приспособлений и инструмента, обработка пробных деталей после наладки, инструктаж рабочих. Необходимо среднее профессиональное образование.

А 200 тысяч рублей готовы платить технологу швейного производства в Москве, работать предстоит шесть дней в неделю и контролировать качество продукции на разных этапах пошива. Также на ставку в 200 тысяч рублей в Челябинске ищут токаря Работник должен заниматься чтением чертежей, уметь пользоваться мерительным и режущим инструментами, соблюдать трудовой распорядок и технику безопасности, а также контролировать качество производимой продукции.

Как показало недавнее исследование, треть россиян хотят в течение года добиться зарплаты в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, а каждый четвертый — более высокой.