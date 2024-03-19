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04:15, 19 марта 2024Мир

Трамп обвинил Байдена в попытке отобрать его бизнес

Дональд Трамп заявил, что Джо Байден пытается отобрать его бизнес
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Sam Wolfe / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что действующий американский лидер Джо Байден пытается отобрать его бизнес. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

Политик заявил, что построил «великолепный бизнес», который помог восстановить Нью-Йорк. Он обвинил Байдена в попытке неправомерно и незаконно отобрать у него бизнес.

Так политик прокомментировал залог в размере 464 миллионов долларов для апелляции по делу о мошенничестве, которое было возбуждено генеральным прокурором штата Нью-Йорк Летицией Джеймс. Трамп назвал размер залога неконституционным и антиамериканским. Также политик заявил, что залог является практически невозможным для любой компании.

Ранее Трамп заявил, что Соединенными Штатами управляет не нынешний глава Джо Байден, а его «злобное» окружение. «У меня всегда вопрос, он ли [управляет США], потому что у него всегда отсутствующий вид… Я не уверен, что это он», — отметил политик.

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      Марина Совина
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