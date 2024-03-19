Трамп обвинил Байдена в попытке отобрать его бизнес

Дональд Трамп заявил, что Джо Байден пытается отобрать его бизнес

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что действующий американский лидер Джо Байден пытается отобрать его бизнес. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

Политик заявил, что построил «великолепный бизнес», который помог восстановить Нью-Йорк. Он обвинил Байдена в попытке неправомерно и незаконно отобрать у него бизнес.

Так политик прокомментировал залог в размере 464 миллионов долларов для апелляции по делу о мошенничестве, которое было возбуждено генеральным прокурором штата Нью-Йорк Летицией Джеймс. Трамп назвал размер залога неконституционным и антиамериканским. Также политик заявил, что залог является практически невозможным для любой компании.

Ранее Трамп заявил, что Соединенными Штатами управляет не нынешний глава Джо Байден, а его «злобное» окружение. «У меня всегда вопрос, он ли [управляет США], потому что у него всегда отсутствующий вид… Я не уверен, что это он», — отметил политик.