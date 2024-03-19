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03:46, 19 марта 2024Мир

Трамп назвал истинных правителей США

Трамп: США управляет не Байден, а его «злобное» окружение
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Соединенными Штатами управляет не нынешний глава Джо Байден, а его «злобное» окружение. Об этом заявил бывший американский президент Дональд Трамп. Его словам приводит РИА Новости.

«У меня всегда вопрос, он ли [управляет США], потому что у него всегда отсутствующий вид… Я не уверен, что это он», — отметил Трамп.

По словам политика, США управляют «злобные, умные» люди в окружении Байдена, пока «сам действующий президент хочет поскорее лечь спать».

Как писала газета The New York Times, Джо Байден занял 14-ю строчку в рейтинге лучших американских лидеров. Согласно опросу ученых, проведенному ко Дню президентов, его главным достижением стала победа над предшественником на выборах. Лидирующие позиции традиционно достались Аврааму Линкольну, Франклину Рузвельту, Джорджу Вашингтону, Теодору Рузвельту и Томасу Джефферсону.

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      Юлия Мискевич
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