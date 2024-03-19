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16:11, 19 марта 2024Культура

Раскрыта дата начала съемок нового сезона «Эйфории»

Суини приступит к съемкам в третьем сезоне «Эйфории» в ближайшие два месяца

Кадр: сериал «Эйфория»

Американская актриса Сидни Суини раскрыла дату начала съемок нового сезона сериала «Эйфория». Об этом она рассказала в интервью GQ.

Суини приступит к съемкам в третьем сезона проекта в ближайшие два месяца. Актриса отметила, что «люди будут действительно поражены тем, что увидят в третьем сезоне», и подчеркнула, что он знаменует собой перемены в сериале.

Ранее сообщалось, что американская актриса, модель и звезда сериала «Эйфория» Хантер Шафер была арестована в США во время демонстрации в поддержку Палестины. Она оказалась среди 33 протестующих, взятых под стражу полицией Нью-Йорка. 25-летняя Шафер получила повестку в суд.

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