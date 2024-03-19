Троих россиян осудят за поджог релейных шкафов и финансирование терроризма

Трое жителей Челябинска предстанут перед судом за поджоги на железной дороге

Трое жителей Челябинска предстанут перед судом за поджоги релейных шкафов на железной дороге и финансирование терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

В отношении уральцев возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 281 («Покушение на поджог, направленный на разрушение объекта транспортной инфраструктуры») УК РФ. При этом действия одного из них дополнительно квалифицированы как финансирование террористической деятельности — как уточняет ведомство, он переводил деньги для приобретения компонентов взрывчатого вещества с целью совершения теракта в другом регионе России.

По данным следствия, в декабре 2022 года фигуранты подожгли релейные железнодорожные шкафы, отвечающие за управление поездами и светофорами на станции «Бутаки», с помощью легковоспламеняющейся жидкости. Позже они попытались совершить поджог на станции «Потанино» города Копейска Челябинской области, где и были задержаны сотрудниками ФСБ. Установлено, что инструкции по поджогам злоумышленники получали через мессенджер от лица, действующего в интересах Украины. За указанные действия им пообещали денежное вознаграждение.

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