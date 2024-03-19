Турист изнасиловал хозяйку жилья на Airbnb и пообещал ей оставить хороший отзыв

Итальянского туриста посадили в тюрьму на семь лет за изнасилование хозяйки жилья на Airbnb в Лондоне. Подробностями поделилось издание Daily Mail.

Инцидент произошел 7 мая 2021 года. 43-летний Диего Делларовере предложил владелице квартиры поговорить за бокалом вина, а потом начал делать ей расслабляющий массаж. Женщина попыталась оттолкнуть жильца, но тот надругался над ней. Уходя утром, итальянец пообещал хозяйке оставить хороший отзыв на Airbnb.

Потерпевшая обратилась в полицию, и Делларовере судили. Его приговорили к семи годам лишения свободы. В суде мужчина отрицал все обвинения и заявлял, что секс был по обоюдному согласию.

В Испании трое французских туристов смогли избежать тюрьмы за изнасилование отдыхающей. Они заключили сделку о признании вины, по которой пострадавшая женщина получит компенсацию.