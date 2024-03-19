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08:58, 19 марта 2024Мир

Турция воспротивилась стратегии Европы по сведению счетов с Россией

Фидан: Турция не приемлет план Европы по сведению счетов с РФ за счет Украины

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Турция воспротивилась следовать стратегии Европы по сведению счетов с Россией за счет Украины. Этот план ЕС является неприемлемым для Анкары, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в эфире телеканала CNN Turk.

«Мы не принимаем планы Европы таким образом реализовать свои военные стратегии. Конечно, мы отвергаем оккупацию, поддерживаем территориальную целостность Украины. Но пришло время остановить эту войну», — заявил министр иностранных дел Турции.

По словам Фидана, Турция — одна из немногих стран, способных поддерживать диалог с обеими сторонами конфликта, а также призывать к миру на европейской и прочих региональных площадках. Кроме того, у государства есть для этого достаточно влияния.

Глава МИД подчеркнул, что жертвами украинского кризиса уже стали 500 тысяч человек. «У нас болит сердце и за происходящее в Газе, и за то, что происходит на Украине. Это продолжается, и на таком фоне почти нет призывов к миру», — отметил Хакан Фидан.

Ранее министр иностранных дел Турции выразил мнение, что в течение 2024 года не стоит ожидать урегулирования конфликта на Украине. «Идет боксерский поединок, который очень дорого обходится. Есть угроза распространения конфликта на другие регионы», — подчеркнул он.

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      Александра Синицына
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