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12:07, 19 марта 2024Силовые структуры

Обвиненный в педофилии тренер найден без признаков жизни в российском СИЗО

В СИЗО Уфы совершил суицид тренер детской спортшколы, обвиненный в педофилии

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В СИЗО Уфы найден без признаков жизни детский тренер, обвиненный в педофилии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, он совершил суицид. В скором времени его уголовное дело должно было поступить в суд для рассмотрения по существу. Ему грозило 12 лет заключения.

Мужчину, работавшего в детской школе олимпийского резерва, год назад обвинили две его ученицы в изнасиловании и домогательствах. После возбуждения уголовного дела он был отстранен от занятий, а позже взят под стражу.

12 марта сообщалось, что в Санкт-Петербурге администратор детской игровой комнаты оказался педофилом-рецидивистом — он попался на домогательствах к четырехлетней девочке. В полицию обратился отец ребенка и сообщил, что оставил ее в детской комнате торгового центра на проспекте Науки. Там администратор совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера.

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      Любовь Ширижик
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