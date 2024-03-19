Обвиненный в педофилии тренер найден без признаков жизни в российском СИЗО

В СИЗО Уфы совершил суицид тренер детской спортшколы, обвиненный в педофилии

В СИЗО Уфы найден без признаков жизни детский тренер, обвиненный в педофилии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, он совершил суицид. В скором времени его уголовное дело должно было поступить в суд для рассмотрения по существу. Ему грозило 12 лет заключения.

Мужчину, работавшего в детской школе олимпийского резерва, год назад обвинили две его ученицы в изнасиловании и домогательствах. После возбуждения уголовного дела он был отстранен от занятий, а позже взят под стражу.

12 марта сообщалось, что в Санкт-Петербурге администратор детской игровой комнаты оказался педофилом-рецидивистом — он попался на домогательствах к четырехлетней девочке. В полицию обратился отец ребенка и сообщил, что оставил ее в детской комнате торгового центра на проспекте Науки. Там администратор совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера.

