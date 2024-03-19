Создана самая большая карта черных дыр во Вселенной

The Astrophysical Journal: создана карта сверхмассивных черных дыр во Вселенной

Астрономы создали самую большую карту сверхмассивных черных дыр во Вселенной. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal.

Исследователи отметили расположение около 1,3 миллиона квазаров в пространстве и времени, при этом расстояние до самого далекого из них соответствует возрасту Вселенной, равному 1,5 миллиарда лет. По словам авторов, этот каталог квазаров отличается от предыдущих тем, что он дает трехмерную карту самого большого в истории астрономии объема Вселенной.

Карта была построена с использованием данных космического телескопа Gaia Европейского космического агентства. Хотя основная цель Gaia состоит в создании карты звезд Млечного Пути, этот инструмент также способен обнаруживать объекты за пределами Млечного Пути. Данные включают 6,6 миллиона кандидатов в квазары, однако команде удалось исключить лишние объекты, которые оказались звездами или галактиками.

Ученые также определили расположение облаков пыли, звезд и других помех, которые могут закрывать обзор определенных квазаров, что имеет решающее значение для последующей интерпретации карты.