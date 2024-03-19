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11:17, 19 марта 2024Бывший СССР

В ДНР сообщили о сдаче в плен 18 солдат ВСУ на марьинском направлении

Советник главы ДНР Гагин: в районе Георгиевки 18 солдат ВСУ сдались в плен

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

На марьинском направлении в районе села Георгиевка 18 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен подразделениям Южной группировки войск Российской армии. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

«В районе Георгиевки наши штурмовики взяли в плен большую группу военнослужащих украинской армии, которых отправили на подкрепление. Всего 18 человек. Сдались при попытке ротировать сослуживцев. Оказались в ловушке», — заявил советник.

Отмечается, что речь идет о бойцах 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Гагин добавил, что группу украинских военнослужащих засекли с помощью средств воздушной разведки.

Ранее стало известно об активной сдаче в плен солдат ВСУ в районе Работино. По словам оператора беспилотников 70-го полка Вооруженных сил России с позывным Доктор, это можно объяснить успешной работой российской артиллерии.

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      Глеб Палехов
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