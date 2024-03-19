В Европе заявили о зависимости Украины от Запада

Myśl Polska: Украина полностью зависит от поддержи Запада

Украина существует благодаря поддержке западных стран и США. Об этом заявил обозреватель польского издания Myśl Polska Кристиан Каминьский.

«Украина существует благодаря поддержке Запада. Без его материальной и финансовой помощи (...) Украина давно бы проиграла в этом военном конфликте», — заявил он.

Обозреватель отметил, что Украина также полностью зависит от США. По его мнению, Соединенные Штаты могут оказать влияние на то, на каких условиях будет заключен мир между Россией и Украиной.

Журналист подчеркнул, что силы Запада и Украины истощаются, в то время как Россия адаптируется к условиям противостояния. Он также отметил, что во время военного противостояния Киев понес большие человеческие потери.

Каминьский подчеркнул, что многие украинцы уехали из страны. «Дальнейшая война снижает шансы на их возвращение. Так кому больше нужен перерыв: России, которая уже переходит на военную экономику, или разоренной Украине и Западу?» — заключил он.

Ранее в Норвегии заявили, что на Западе отказываются признавать поражение Киева в противостоянии с Москвой. Также отмечалось, что поддержка западных стран затягивает российско-украинский конфликт.

