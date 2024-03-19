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10:59, 19 марта 2024Мир

В Германии призвали не вмешиваться во внутренние дела России

Депутат бундестага Котре: ФРГ не следует вмешиваться во внутренние дела России

Фото: Максим Шеметов / Reuters

ФРГ не следует вмешиваться во внутренние дела России на фоне переизбрания Владимира Путина по итогам выборов президента. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии», член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре.

«Конечно, Путин — президент Российской Федерации. Нам не следует вмешиваться во внутренние дела других государств. Но, к сожалению, это именно то, от чего страдает западная политика, регулярно терпящая неудачу», — заявил Котре.

Депутат бундестага добавил, что западные политики, обвинившие Россию в фальсификациях на президентских выборах, не смогли предоставить никаких доказательств.

Котре связал успех Путина на выборах с тем, что давление Запада на Россию сплотило российское общество, и у граждан возник запрос на «право возражать» против внешнего вмешательства.

Политик призвал Германию прекратить политику конфронтации с Россией и «вернуться к разумному обмену в политике, бизнесе и культуре».

Ранее депутат бундестага Сара Вагенкнехт призвала страны Запада прекратить поставки оружия Украине и предложила начать переговоры с Россией.

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