Вагенкнехт призвала прекратить поставки оружия на Украину и начать переговоры

Депутат нижней палаты парламента Германии (бундестага) Сара Вагенкнехт призвала западные страны прекратить поставки оружия на Украину и предложила начать переговоры с Россией. Об этом немецкий политик заявила во время эфира на телеканале Welt.

«Я думаю, что Россия за последние несколько лет в определенной мере показала, что существует возможность переговоров. Так, например, были переговоры в Стамбуле, идет обмен пленными на регулярной основе, переговоры по зерновой сделке», — отметила Вагенкнехт.

По ее мнению, переговоры — это непросто, но поставки Киеву оружия точно не помогут завершить украинский конфликт.

Вагенкнехт также рассказала, что ее возмущает отказ немецкого правительства от диалога с Москвой. Она выступила с критикой введенных против России санкций и призвала восстановить сотрудничество со страной.

Ранее Вагенкнехт подчеркнула, что поставка со стороны Германии ракет большой дальности Taurus и их последующее применение Вооруженными силами Украины фактически станет объявлением войны.