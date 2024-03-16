Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:10, 16 марта 2024Мир

Применение ВСУ немецких ракет Taurus назвали объявлением войны

Депутат Вагенкнехт: применение ВСУ ракет Taurus станет объявлением войны

Фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Globallookpress.com

Применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) немецких крылатых ракет Taurus для ударов по России назвали объявлением войны. Такое мнение выразила депутат нижней палаты парламента Германии (бундестага) Сара Вагенкнехт в интервью газете Rheinische Post.

«Если немецкие крылатые ракеты будут поражать цели в России, это фактически объявление войны. Есть граница, и, наверное, ракеты Taurus — это граница, переступив которую становишься участником конфликта», — сказала Вагенкнехт.

Также немецкий депутат отметила, что конфликт на Украине связан с ее потенциальным вступлением в НАТО. Вагенкнехт предположила, что страна рискует потерять еще больше территорий, если мирные переговоры не начнутся в ближайшее время.

Ранее немецкий генерал Харальд Куят заявил, что ни одно западное оружие, включая Taurus, не может помешать России достичь целей на Украине. Помимо этого, он предупредил, что использование ВСУ немецких крылатых ракет может вылиться в национальную катастрофу для Германии.

2 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что попросил предоставить немецкие ракеты Taurus для разрушения Крымского моста и изоляции полуострова от России. Депутаты бундестага проголосовали против передачи оружия Украине.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Возможность Украины вернуть утраченные территории оценили

      Российские судьи обслужат матч чемпионата Саудовской Аравии по футболу

      МИД России пригрозил Британии в случае попытки вмешательства в выборы президента

      Названо время объявления первых результатов выборов президента России

      Волочкова рассказала о сломавших ей дверь на спектакле поклонниках

      Вратарь «Динамо» назвал стадион в РПЛ с самой угнетающей атмосферой

      В Сербии назвали варианты действий Запада в конфликте с Россией на Украине

      Применение ВСУ немецких ракет Taurus назвали объявлением войны

      Наблюдатель из США обвинил западные СМИ во лжи о России

      Полковник назвал способное уничтожить ракеты Taurus оружие России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше