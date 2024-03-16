Применение ВСУ немецких ракет Taurus назвали объявлением войны

Депутат Вагенкнехт: применение ВСУ ракет Taurus станет объявлением войны

Применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) немецких крылатых ракет Taurus для ударов по России назвали объявлением войны. Такое мнение выразила депутат нижней палаты парламента Германии (бундестага) Сара Вагенкнехт в интервью газете Rheinische Post.

«Если немецкие крылатые ракеты будут поражать цели в России, это фактически объявление войны. Есть граница, и, наверное, ракеты Taurus — это граница, переступив которую становишься участником конфликта», — сказала Вагенкнехт.

Также немецкий депутат отметила, что конфликт на Украине связан с ее потенциальным вступлением в НАТО. Вагенкнехт предположила, что страна рискует потерять еще больше территорий, если мирные переговоры не начнутся в ближайшее время.

Ранее немецкий генерал Харальд Куят заявил, что ни одно западное оружие, включая Taurus, не может помешать России достичь целей на Украине. Помимо этого, он предупредил, что использование ВСУ немецких крылатых ракет может вылиться в национальную катастрофу для Германии.

2 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что попросил предоставить немецкие ракеты Taurus для разрушения Крымского моста и изоляции полуострова от России. Депутаты бундестага проголосовали против передачи оружия Украине.