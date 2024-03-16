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16:07, 16 марта 2024Мир

В Германии заявили о невозможности западного оружия помешать России на Украине

Немецкий генерал Куят: никакое западное оружие не помешает России на Украине
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Никакое западное оружие не может помешать России достичь целей на Украине. Об этом заявил немецкий генерал Харальд Куят в интервью Die Weltwoche, запись разговора доступна на YouTube.

«Проблема, которая у нас есть сейчас в Германии, заключается в том, что мы верим в чудо-оружие. У нас нет никакого чудо-оружия», — сказал Куят. Генерал подчеркнул, что ни одно западное оружие, включая немецкие крылатые ракеты Taurus, не сможет изменить ситуацию на поле боя в пользу Украины и помешать России достичь своих целей.

Также Куят указал, что необходимо избежать поставки Taurus Вооруженным силам Украины (ВСУ). По его мнению, их применение могло бы вылиться в национальную катастрофу для Германии и привести к прямому вооруженному столкновению с Россией.

О том, что немецкий парламент отказался отправить Украине ракеты Taurus, стало известно 17 января. Документ, предлагающий передать оружие ВСУ, был отклонен большинством голосов.

2 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что попросил предоставить немецкие ракеты Taurus для разрушения Крымского моста и изоляции полуострова от России. По его словам, скорость успеха ВСУ будет зависеть от военной помощи, которую Киев получит от западных партнеров.

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      Олег Давыдов
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