В Госдуме расценили действия Пашиняна как предательство своих соотечественников
Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает стремиться к удовлетворению интересов Азербайджана, стараясь при этом выглядеть человеком, который прибег к этому вынужденно. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, сообщает во вторник, 19 марта, радиостанция «Говорит Москва».
«Он пошел по пути отказа от своих соотечественников — предательства, и он вынужден следовать по этому пути. В чем важность тех сел, на которые Азербайджан претендует? В том, что они обеспечивают выход Армении к Ирану, они обеспечивают транзит в Грузию», — расценил действия Пашиняна депутат.
Парламентарий также указал, что Москве не стоит рассчитывать на поддержку Азербайджана из-за налаживания отношений между Арменией и НАТО.
«Мне кажется, что никаким нашим союзником в этом вопросе Азербайджан не является, он является союзником Турции. Турция в соответствующих кругах все свои действия на Кавказе пытается представить, как продвижение НАТО на Восток», — заключил депутат.
Ранее Никол Пашинян заявил, что на Южном Кавказе возникнет опасность новой войны Армении и Азербайджана, в случае если Ереван будет не согласен на территориальные компромиссы с Баку. Он объяснил, что для того, чтобы избежать новой войны, власти Армении вынуждены пойти на корректировку государственной границы в приграничных районах Тавушской области.