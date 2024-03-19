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16:53, 19 марта 2024Россия

В Госдуме расценили действия Пашиняна как предательство своих соотечественников

Депутат Затулин расценил действия Пашиняна как предательство соотечественников

Фото: Stepan Poghosyan / Photolure / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает стремиться к удовлетворению интересов Азербайджана, стараясь при этом выглядеть человеком, который прибег к этому вынужденно. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, сообщает во вторник, 19 марта, радиостанция «Говорит Москва».

«Он пошел по пути отказа от своих соотечественников — предательства, и он вынужден следовать по этому пути. В чем важность тех сел, на которые Азербайджан претендует? В том, что они обеспечивают выход Армении к Ирану, они обеспечивают транзит в Грузию», — расценил действия Пашиняна депутат.

Парламентарий также указал, что Москве не стоит рассчитывать на поддержку Азербайджана из-за налаживания отношений между Арменией и НАТО.

«Мне кажется, что никаким нашим союзником в этом вопросе Азербайджан не является, он является союзником Турции. Турция в соответствующих кругах все свои действия на Кавказе пытается представить, как продвижение НАТО на Восток», — заключил депутат.

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      Игорь Дмитров
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