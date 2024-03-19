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18:25, 19 марта 2024Россия

В Госдуме предупредили о последствиях поставки ракет ATACMS Украине

Депутат Госдумы Шеремет: поставка ракет ATACMS сыграет с Украиной злую шутку

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Поставка Вашингтоном Киеву дальнобойных баллистических ракет ATACMS сыграет с Украиной злую шутку, поскольку заставит Россию в ответ использовать куда более разрушительное оружие. О таких последствиях предупредил депутат Государственной Думы Михаил Шеремет, сообщает во вторник, 19 марта, РИА Новости.

«Снабжение украинских террористов таким оружием несет потенциальные угрозы для мирного населения России. Все это заставит нашу страну реагировать должным образом», — отметил он.

По мнению парламентария, Вашингтон старается еще сильнее втянуть Украину в тяжелый конфликт, «ставя на ней крест, как на государстве».

Ранее стало известно, что Пентагон рассмотрит поставку более дальнобойных ракет ATACMS Киеву. Сообщается, что Вашингтон близок к тому, чтобы одобрить поставки ракет с дальностью применения более 290 километров.

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      Игорь Дмитров
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