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15:56, 19 марта 2024Культура

В Госдуме призвали убрать творчество Билли Айлиш из программы российских школ

Депутат Говырин: надо убрать Билли Айлиш из раздела современной музыки в школах

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Депутат Госдумы Алексей Говырин призвал убрать творчество американской певицы Билли Айлиш из программы российских школ. Его слова приводит «NEWS.ru».

«Надо убрать из школьной программы из раздела "современная музыка" Билли Айлиш. [The] Beatles и король рок-н-ролла Элвис [Пресли] — еще ладно. Зачем Айлиш детям?» — заявил Говырин.

По словам депутата, популярная исполнительница выходит на сцену «в мешке и с зомби-глазами». Говырин также напомнил, что в своих клипах Айлиш ела пауков и заливала в глаза чернила. «Какой-то треш-стример, а не певица. Мы недавно закон против них приняли», — заключил он.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предложил добавить в школьный курс музыки песни российских исполнителей SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), Олега Газманова и Николая Расторгуева.

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      Мария Рюрикова
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