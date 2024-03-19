В Киеве ремонтом метро за 3,5 миллиарда рублей займется компания балерины

Киевское метро заказало ремонт у фирмы балерины Белецкой за 3,5 миллиарда рублей

Киевский метрополитен заказал капитальный ремонт одной из веток у компании балерины Татьяны Белецкой. Об этом сообщается в расследовании украинского издания Bihus.Info.

Как выяснили журналисты, фирма ООО «КБ "Теплоэнергоавтоматика"» народной артистки Украины Татьяны Белецкой, преподающей в Национальной опере Украины, получила в декабре 2022 года подряд на капремонт красной линии киевского метро. Стоимость сделки составила более 1,5 миллиарда гривен (свыше 3,5 миллиарда рублей), из которых компания балерины уже получила около одного миллиарда гривен (порядка 2,3 миллиарда рублей). При этом на контракт был наложен гриф секретности.

Киевское метро на момент сделки возглавлял Виктор Брагинский, уволившийся со своего поста в марте 2024 года на фоне коррупционного скандала. По информации украинских журналистов, Белецкая «вероятнее всего, является тещей давнего коллеги и бизнес-партнера Брагинского Кирилла Кривца». Уточняется, что общаться с представителями СМИ балерина отказалась.

Ранее в СМИ было опубликовано расследование, касающееся Виктора Брагинского. Украинские журналисты сообщили об обнаружении незадекларированного дорогостоящего имущества у действующего на тот момент главы киевского метро, а также об активах на миллион долларов при отсутствии соразмерных доходов у его бывшей супруги. На следующий день стало известно, что Брагинский написал заявление об отставке.