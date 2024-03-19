В Кремле прокомментировали контакты закавказских республик с НАТО

Представитель Кремля Песков: контакты закавказских республик с НАТО — их право

Контакты закавказских республик с НАТО являются суверенным правом этих стран. Так серию визитов генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга в Азербайджан, Армению и Грузию прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Конечно же, мы внимательно наблюдаем, но намерены при этом ориентироваться на наши двусторонние отношения и инструменты сотрудничества, которые имеются у нашей страны со странами региона (...) Эти контакты — суверенное право кавказских государств», — передаются в публикации слова пресс-секретаря президента России.

Он добавил, что стремление альянса расширить свое присутствие на Южном Кавказе точно не принесет стабильности в регион.

О серии визитов генсека НАТО в республики Закавказья стало известно 15 марта. 18 марта Столтенберг посетил Азербайджан и Грузию, а 19 марта встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.