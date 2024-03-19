Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:08, 19 марта 2024Бывший СССР

В Кремле прокомментировали контакты закавказских республик с НАТО

Представитель Кремля Песков: контакты закавказских республик с НАТО — их право
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Максим Шеметов / Reuters

Контакты закавказских республик с НАТО являются суверенным правом этих стран. Так серию визитов генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга в Азербайджан, Армению и Грузию прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Конечно же, мы внимательно наблюдаем, но намерены при этом ориентироваться на наши двусторонние отношения и инструменты сотрудничества, которые имеются у нашей страны со странами региона (...) Эти контакты — суверенное право кавказских государств», — передаются в публикации слова пресс-секретаря президента России.

Он добавил, что стремление альянса расширить свое присутствие на Южном Кавказе точно не принесет стабильности в регион.

О серии визитов генсека НАТО в республики Закавказья стало известно 15 марта. 18 марта Столтенберг посетил Азербайджан и Грузию, а 19 марта встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны заявило об ударах бомбами по украинской ДРГ у границы с Россией

      Доходность китайского госдолга обвалилась до минимума

      Товарооборот России с соседней страной резко сократился

      Шольц назвал смешными дискуссии о поставках ракет Taurus Украине

      В США оценили готовность Запада к боям уровня конфликта на Украине

      Молодежь объяснила пристрастие к загару фразой «лучше умереть красивым»

      Пьяный россиянин лежал у подъезда с 12 тротиловыми шашками и попал на видео

      Российские военные уничтожили на купянском направлении РСЗО Vampire

      Пожилые велосипедистки рассказали о 45-минутном сражении с пумой

      Пригожин отреагировал на уход Леонтьева со сцены

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше