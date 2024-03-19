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14:07, 19 марта 2024Бывший СССР

В Латвии пожелали России стратегического поражения на Украине

Министр обороны Латвии Спрудс: Россия должна потерпеть поражение на Украине
Андрис Спрудс

Андрис Спрудс. Фото: Alina Smutko / Reuters

Украина будет сражаться, пока не выиграет на поле боя и не освободит все свои территории. Об этом в интервью «Голосу Америки» (признано в России иностранным агентом) заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, пообещав Москве поражение.

«Какое мирное соглашение будет, когда все территории будут освобождены, решать Украине. Россия должна потерпеть стратегическое поражение на Украине», — добавил глава Минобороны прибалтийской республики.

По словам Спрудса, для всех членов НАТО «важно поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и всеми необходимыми средствами». Он также выразил уверенность в том, что в будущем Украина должна стать членом и альянса, и Евросоюза.

Ранее в Соединенных Штатах Америки признали неспособность поддержки Украины остановить продвижение российских войск. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис отметил, что переданные совместно с Евросоюзом 200 миллиардов долларов за последние полтора года абсолютно не помогли Киеву.

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      Екатерина Грищенко
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