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14:34, 19 марта 2024Россия

В Москве девятиклассницы угрожали расправой выигравшей конкурс красоты девочке

Московские девятиклассницы угрожали расправой выигравшей конкурс красоты девочке

Фото: Paul Hanaoka / Unsplash

В Москве девятиклассницы угрожали расправой девочке, выигравшей конкурс красоты «Мисс школа». Об этом сообщает Baza в Telegram.

По сведениям издания, недавно в столичной школе №1371 провели развлекательное мероприятие. Одной из участниц стала 15-летняя ученица. По словам ее отца, девочку выдвинули, потому что она староста, отличница и волонтер.

После выигрыша на школьницу посыпались оскорбления от другой участницы конкурса: она интересовалась, сколько победительница заплатила за первое место, и критиковала ее внешность. Победительница не стала отвечать, но рассказала матери о нападках.

После этого в телефоне подросток обнаружила кучу угроз от оппонентки и ее подруг. Они создали группу в Telegram, в которой поливали грязью победительницу и опубликовали ее домашний адрес.

Школьницы обещали расправиться с конкуренткой. Победительница школьного конкурса испугалась и отправила скрины родителям. Отец девочки обратилась в полицию. Оперативники быстро вычислили обидчиц несовершеннолетней. Они заявили, что делали все это ради шутки. Подростки не стали приносить извинений школьнице.

Ранее сообщалось, что в Братеево на юге Москвы восьмиклассница проломила голову девочке из-за спора в поликлинике.

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      Анна Щербакова
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