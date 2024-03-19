В Москве восьмиклассница проломила голову девочке из-за спора в поликлинике

Shot: на юге Москвы восьмиклассница проломила голову девочке из-за спора

В Братеево на юге Москвы восьмиклассница проломила голову девочке из-за спора в поликлинике. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Как рассказала мать пострадавшей, дочь вместе со своим кадетским классом и учителем пришла на диспансеризацию в местное медучреждение. Там она попросила пройти к врачу без очереди, поскольку опаздывала на тренировку.

Просьба девочки сильно не понравилась ученицам из параллельного класса: одна из недовольных сначала набросилась на оппонентку прямо в поликлинике, а через пару дней подкараулила с подружками в школьном туалете и избила. Школа также находится в Братеево.

В травматологии у ребенка позже диагностировали сотрясение и травму головы. Родительница уверяет, что нападавшая давно издевалась над ее дочерью из-за внешнего вида.

По факту происшествия начали проводить проверку.

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