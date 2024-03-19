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21:00, 19 марта 2024Экономика

В Москве показали конкурента УАЗ «буханки»

В Москве показали предсерийный полноприводный микроавтобус «Соболь NN»

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В Москве на международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT показали предсерийный полноприводный микроавтобус «Соболь NN». Портал Quto назвал новую модель, которую представила компания-дистрибьютор коммерческих машин СТТ, конкурентом УАЗ СГР («буханка»).

Тип трансмиссии авто «парт-тайм» — подключаемый полный привод. Машина оснащена дизельным двигателем с турбонаддувом объемом 2,5 литра и 6-ступенчатой механической коробкой передач.

В шестиместном салоне все сиденья имеют индивидуальные регулировки. Если выдвинуть кресла, получится багажный отсек объемом более пяти кубических метров. Кроме того, в качестве дополнительного оснащения можно заказать консоль со встроенными холодильником, беспроводной зарядкой, откидным столиком и подстаканниками.

Ранее у Lada Niva выявили серьезные проблемы с электроникой. Владельцы моделей Еravel и Legend могут столкнуться с неустойчивой работой двигателя из-за хаотических пропусков зажигания по всем цилиндрам.

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      Александра Д Борисова
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