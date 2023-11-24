У Lada Niva выявили серьезные проблемы с электроникой

«Лада.Онлайн»: владельцы Lada Niva могут столкнуться с неустойчивостью двигателя

Владельцы российских внедорожников Lada Niva Travel и Lada Niva Legend могут столкнуться с серьезной проблемой — неустойчивой работой двигателя из-за хаотических пропусков зажигания по всем цилиндрам. Об этом сообщает издание «Лада.Онлайн» со ссылкой на предписание №51-23.

В документе указывается, что еще одной угрозой для владельцев внедорожников может стать некорректная работа дроссельной заслонки при подключенном диагностическом оборудовании. Если проблему не удастся решить самостоятельно, тогда дилерский центр должен будет выполнить обновление программного обеспечения (ПО) электронного блока управления двигателем.

Производитель обязал дилерские центры проводить диагностику каждого внедорожника с подобными проблемами. При этом все услуги должны будут производиться на бесплатной основе. Вышеуказанные виды работ будут выполнены при первом посещении автоцентра, в частности, во время проведения очередного техобслуживания машины.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на постановление Минпромторга сообщала, что уровень локализации новой модели Lada Vesta за последнее время уменьшился. Машина утратила соответствующие баллы в основном из-за электроники, включая блоки управления двигателей, приборы, системы ABS и ESP, а также ЭРА-ГЛОНАСС. Автомобиль в кузове универсал лишился 115, машина с автоматической коробкой передач — 650-655, а версия с механической коробкой — 135 баллов.