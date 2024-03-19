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18:34, 19 марта 2024Бывший СССР

В Одессе против женщины возбудили уголовное дело за поддержку СВО и задержали

Одесское управление полиции: по подозрению в поддержке России задержана женщина

Фото: Serhii Smolientsev / Reuters

В Одессе против украинки возбудили уголовное дело по подозрению в поддержке специальной военной операции (СВО) и задержали. Ей грозит до 15 лет лишения свободы, сообщило в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) Одесское региональное управление полиции.

«Одесская полиция разоблачила местного жителя в коллаборационистской деятельности. Женщина публично отрицала осуществление военных действий со стороны Российской Федерации в отношении Украины», — говорится в пресс-релизе.

В полиции добавили, что женщине предъявлено обвинение по части 1 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины («Коллаборационистская деятельность»).

Ранее о задержании украинских граждан за поддержку России сообщалось 4 марта. Тогда сотрудники Служба безопасности Украины задержали четырех человек: 52-летнюю администратора Telegram-канала, работницу харьковского метрополитена, охранника из Киевской области и неназванную бьюти-блогершу.

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