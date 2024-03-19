В ООН допустили возможные военные преступления Израиля в секторе Газа

Комиссар ООН Тюрк: Израиль мог совершить военные преступления в секторе Газа

Израиль мог совершить военные преступления, вводя ограничения на ввоз гуманитарной помощи, допустил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. Заявление опубликовано на сайте управления.

«Ситуация с голодом стала результатом обширных ограничений Израиля на ввоз и распределение гуманитарной помощи и коммерческих товаров, перемещения большей части населения, а также разрушения важной гражданской инфраструктуры», — отметил он.

Тюрк напомнил, что такие действия могут приравниваться к использованию голода в качестве метода ведения войны, то есть к военному преступлению.

Он призвал израильскую сторону обеспечить снабжение населения продовольствием и медицинской помощью, соразмерными его потребностям, а также содействовать работе гуманитарных организаций по доставке этой помощи.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что все население сектора Газа на данный момент испытывает острый голод. Дипломат подчеркнул, что Израиль несет ответственность за безопасность мирного населения палестинского анклава. В связи с этим Блинкен призвал Израиль обеспечить жителям Газы доступ к гуманитарной помощи и продовольствию.