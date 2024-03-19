Госсекретарь США сообщил о голодании всего населения сектора Газа

Блинкен: 100 процентов населения сектора Газа испытывают голод

Все население сектора Газа на данный момент испытывает острый голод. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции на Филиппинах. Запись трансляции опубликовало агентство Associated Press.

«Согласно самым авторитетным источникам, 100 процентов населения Газы испытывают острую нехватку продовольствия. Это первый случай, когда состояние всего населения было охарактеризовано подобным образом», — заявил Блинкен.

Госсекретарь сообщил об «ужасающей гуманитарной ситуации» в секторе Газа. По словам Блинкена, боевые действия бы закончились раньше, если бы радикальное палестинское движение ХАМАС освободило заложников, взятых в ходе атаки на Израиль 7 октября.

При этом дипломат подчеркнул, что Израиль также несет ответственность за безопасность мирного населения палестинского анклава. В связи с этим Блинкен призвал Израиль обеспечить жителям Газы доступ к гуманитарной помощи и продовольствию.

В ходе этой же пресс-конференции госсекретарь прокомментировал разрыв Нигером военного соглашения с США.