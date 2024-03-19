Госсекретарь США прокомментировал разрыв военного соглашения с Нигером

Блинкен: США и Нигер поддерживают контакт после разрыва военного соглашения

США поддерживают контакт с Национальным советом по охране родины (CNSP), захватившим власть в Нигере, по поводу разрыва военного соглашения между двумя странами. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, его слова передает РИА Новости.

«Мы поддерживаем контакт с Национальным советом по охране родины, обсуждаем с ним дальнейшие действия», — прокомментировал Блинкен в ходе пресс-конференции на Филиппинах.

17 марта находящиеся у власти военные Нигера разорвали военное соглашение о присутствии Вооруженных сил США в стране. О поддержании связи с властями Нигера после разрыва соглашения также сообщил Пентагон.