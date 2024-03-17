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07:30, 17 марта 2024Мир

В Пентагоне ответили на заявление Нигера о разрыве соглашения с США

Пентагон: США находятся в контакте с Нигером после разрыва военного соглашения

Фото: Reuters

Вашингтон поддерживает контакт с властями Нигера по поводу разорванного двустороннего военного соглашения, заявил официальный представитель Пентагона. Об этом пишет РИА Новости.

В министерстве ответили на разрыв соглашения с США. Как указал источник, американская сторона осведомлена о заявлении, которое в соцсети опубликовал Национальный совет по охране родины (CNSP), захвативший власть в Нигере.

«Мы поддерживаем контакты с Советом и будем сообщать обновленную информацию по мере доступности», — подчеркнул Пентагон.

Ранее стало известно, что находящиеся у власти военные Нигера разорвали военное соглашение с Соединенными Штатами, которое позволяет американским подразделениям находиться на территории государства.

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      Марина Совина
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