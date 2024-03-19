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01:58, 19 марта 2024Мир

В России назвали условие для диалога с Западом по стратегической стабильности

Полянский: диалог с Западом о стратстабильности возможен при пересмотре им курса
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: Валерий Шарифулин / POOL / РИА Новости

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал условие для диалога с Западом по стратегической стабильности. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, стратегический диалог с прицелом на новые договоренности по контролю над ракетно-ядерными вооружениями возможен только после кардинального пересмотра Соединенных Штатов и НАТО своего враждебного антироссийского курса.

Полянский заявил, что российские власти не видят основы для такой работы в условиях попыток западных государств нанести Москве «стратегическое поражение» и их отказа уважать жизненно важные интересы.

Ранее президент России Владимир Путин допустил контакты с США по вопросам стратегической стабильности через министерства обороны и иностранных дел. Он указал, что российская сторона не прерывала диалог с Вашингтоном по стратегической стабильности.

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      Марина Совина
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