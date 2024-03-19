В России общавшаяся с 22-летним мужчиной школьница нашла прослушку и пропала

В Курганской области пропала общавшаяся с 22-летним мужчиной 14-летняя школьница

В Курганской области пятые сутки разыскивают 14-летнюю школьницу из села Половинное, которая пропала после того, как обнаружила в своем телефоне прослушку. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По информации издания, мать девочки установила на ее телефон приложение для контроля и в результате застала дочь за общением с 22-летним мужчиной, после чего забрала гаджет. На следующий день подросток ушла из дома и не вернулась.

Как пишет канал, девочка хорошо учится в школе, а также проявляет активность в качестве волонтера и зоозащитника. Среди примет отмечается ее хрупкое телосложение и рост 150 сантиметров. В день пропажи российская школьница была одета в куртку, темные брюки, черно-белые кроссовки и шапку розового цвета.

Ранее пропавшую в Новосибирске 15-летнюю девочку нашли за две с половиной тысячи километров от дома. На розыск ребенка ушла почти неделя, подростка обнаружили в Подмосковье. Каким образом школьница оказалась в другом регионе, а также ее состояние, не уточняется.