Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:21, 19 марта 2024Россия

В России общавшаяся с 22-летним мужчиной школьница нашла прослушку и пропала

В Курганской области пропала общавшаяся с 22-летним мужчиной 14-летняя школьница

Фото: Unsplash

В Курганской области пятые сутки разыскивают 14-летнюю школьницу из села Половинное, которая пропала после того, как обнаружила в своем телефоне прослушку. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По информации издания, мать девочки установила на ее телефон приложение для контроля и в результате застала дочь за общением с 22-летним мужчиной, после чего забрала гаджет. На следующий день подросток ушла из дома и не вернулась.

Как пишет канал, девочка хорошо учится в школе, а также проявляет активность в качестве волонтера и зоозащитника. Среди примет отмечается ее хрупкое телосложение и рост 150 сантиметров. В день пропажи российская школьница была одета в куртку, темные брюки, черно-белые кроссовки и шапку розового цвета.

Ранее пропавшую в Новосибирске 15-летнюю девочку нашли за две с половиной тысячи километров от дома. На розыск ребенка ушла почти неделя, подростка обнаружили в Подмосковье. Каким образом школьница оказалась в другом регионе, а также ее состояние, не уточняется.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Россия уничтожила пункты дислокации украинских ДРГ на границе. По диверсантам ударили планирующими бомбами

      Названы самые популярные в России мотоциклы с пробегом

      Генерал ФСБ в отставке призвал ужесточить борьбу с мигрантами в органах

      Госдума приняла закон об освобождении от уголовного наказания за участие в СВО

      Проблемы российских нефтеперерабатывающих заводов оценили

      Лидер группы «Парк Горького» высказался о гастролях Орбакайте в США

      Бывший ректор Шанинки Зуев получил 4 года условно

      Москвичам пообещали апрельскую погоду в конце недели

      Звезда популярного шоу на ТНТ высказалась о цензуре в КВН

      Россиянам спрогнозировали уменьшение количества бананов в магазинах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше