В России попавшему под сокращение онкологу предложили стать уборщиком больницы

В Ростове-на-Дону попавшему под сокращение онкологу предложили стать уборщиком

В Ростове-на-Дону попавшему под сокращение онкологу поликлиники №14 предложили стать уборщиком. Об этом пишет Telegram-канал «Тютина».

Врач предоставил изданию документ, по его утверждению, полученный от руководства. В нем медику предлагают на выбор три вакансии — администратора в регистратуре с окладом 30 тысяч рублей, а также уборщика производственных служебных помещений или территории с зарплатой по 25 тысяч рублей. Врачебных должностей в списке нет.

В то же время пациенты сообщают об отсутствии мест в очереди к онкологам в объединенных медцентрах вплоть до конца апреля, пишет канал. Кроме того, ближайшая запись к терапевту, который выдает направление к специалистам, возможна только на 1 апреля, утверждают авторы поста.

О возможном сокращении онкологов канал писал еще в феврале. Тогда сообщалось, что врачам предлагают уволиться или перейти на немедицинские должности.

Кроме того, врач-терапевт одной из ростовских больниц рассказала изданию, что онкологов из поликлиник переводят в Консультативно-диагностический центр «Здоровье», который принимает пациентов не только по направлениям, но и платно. Однако, записать больных к специалистам может быть невозможно из-за недостаточного количества квот. «Когда онкологов согнали в одно место, к ним записывать пациентов стали со всего города — и вследствие того, что врачи принимают не только поликлинических больных, но и "коммерческих", возможность записаться в ближайшее время стала меньше (меньше вариантов, когда можно записаться)», — объяснила собеседница издания.

Ранее сотрудники скорой помощи в уральской Кушве отказались выйти на работу из-за недоплаты за стаж и дежурства. Как рассказал активист от профсоюза «Действие» Александр Макарихин, когда об этом стало известно общественности, руководство больницы попросило часть сотрудников, ушедших на выходной, чтобы помочь коллегам. При этом Макарихин подчеркнул, что официально бригадам работать сверхурочно с соответствующей доплатой не предлагали.