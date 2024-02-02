Сотрудники скорой на Урале отказались выйти на работу из-за недоплаты за стаж

Сотрудники скорой помощи в Кушве отказались выйти на работу из-за недоплаты

Сотрудники скорой помощи в уральской Кушве отказались выйти на работу из-за недоплаты за стаж и дежурства. Об этом изданию Nakanune.ru сообщил активист от профсоюза «Действие» Александр Макарихин.

Он пояснил, что медики вышли на работу согласно своей ставке — всего, по нормативам, на линии должно работать пять бригад.

Впоследствии, когда об этом стало известно общественности, руководство больницы попросило часть сотрудников, ушедших на выходной, помочь коллегам: одну бригаду направили в Баранчинский и полбригады в Кушву.

На каких именно условиях эти работники вышли на линию, Макарихин не раскрыл, но заметил, что официально бригадам работать сверхурочно с соответствующей доплатой не предлагали.

В некоторых Telegram-каналах говорилось, что сотрудники скорой в Кушве получают 25 тысяч рублей, доплаты за переработки в этой сумме не учитываются. Медикам приходилось выезжать на терапевтические приемы и перевозить больных, поскольку в поликлинике есть нехватка врачей и машин.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае фельдшеры скорой пригрозили уволиться из-за низких зарплат.

